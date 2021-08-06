Россияне стали чаще играть свадьбы и разводиться

За первый месяц лета в России почти на 50% в годовом выражении выросло число заключенных браков. Разводов тоже стало больше — на 21,6%.

В июне 2021 года в стране зарегистрировали 100,9 тысячи браков — на 47,5% больше, чем в прошлом году. Разводов зафиксировано 55,7 тысячи, подсчитал Росстат.

За тот же месяц 2020 года в РФ сыграли 68,4 тысячи свадеб. Расстались 45,9 тысячи поженившихся пар.

С января по июнь количество разводов в России увеличилось на 39,4%. Если за первое полугодие 2020-го их оказалось 220,7 тысячи, то в 2021-м — 307,5 тысячи.

Браки год к году выросли на 34,5%: 273,9 тысячи за первые шесть месяцев прошлого года и 368,4 тысячи — в 2021-м.