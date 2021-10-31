Россияне стали больше тратить на знакомства в интернете в пандемию

Россияне, которые в пандемию работают удаленно и не могут посещать общественные места, стали активнее знакомиться в интернете. Траты на онлайн-знакомства за девять месяцев 2021 года в России выросли более чем в два раза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«За три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года общее количество операций в сегменте онлайн-знакомств выросло более чем в два раза, а средний чек на 3% и составил 1584 рубля», — приводит агентство подсчеты аналитиков.

По данным исследования, больше всего денег на знакомства в Сети стали тратить женщины. Средний чек за одну покупку по карте составил 1657 рублей.

Ранее психолог, основатель дейтинг-компании Денис Шилкин объяснил возросшую популярность сайтов знакомств. Он заявил, что это связано с уходом людей в онлайн. У россиян стало уходить больше денег на онлайн-знакомства, потому что платные опции помогают привлечь к себе внимание пользователей. В качестве примера он привел способ продвижения своего резюме на сайтах по поиску работы.