Россияне стали больше тратить на врачей

Траты россиян на походы к врачам выросли. В марте этого года соотечественники тратили на одно посещение клиники в среднем 2777 рублей. Это на 14% больше, чем весной 2020 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Эватор» и сервиса «СберЗдоровье».

«Россияне стали больше тратить на лечение в клиниках. Средняя сумма затрат россиян за одно посещение за год увеличились на 14% до 2 777 рублей. Спрос на услуги вырос на 12%», — приводит агентство результаты исследования.

По данным аналитиков, чаще всего в марте россияне посещали гинекологов, дерматологов, неврологов, отоларингологов и терапевтов. В прошлом месяце выросла популярность стоматологов, травматологов, нейрохирургов и кардиологов.

В Москве средняя стоимость одного посещения врача выросла на 27% до 5833 рублей, хотя жители столицы стали реже ходить в платные клиники. В Санкт-Петербурге один поход к врачу стал стоить 5491 рубль — это на 25% больше, чем в прошлом году. Среднее число чеков увеличилось на 11%.

Ранее главный реабилитолог Минздрава России Галина Иванова рассказала, что у россиян есть возможность бесплатно восстановиться после ковида. По ее словам, врач может выписать направление в санаторий.