Россияне стали больше тратить на фастфуд

Средний чек в заведениях быстрого питания вырос на 2% и составил 240 рублей.

Наибольшей популярностью фастфуд пользовался за исследованный период в Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областях, Москве, а также Приморском крае.

Чаще всего россияне покупали в заведениях фастфуда кофе или чай и выпечку к ним.

Компания Delivery Club предоставила информацию о величине средних чеков заказов из заведений разного типа. Так, за 10 месяцев 2019 года средний чек заказов из пиццерий увеличился на 5,6%, до 1 052 рублей, а из бургерных — на 7%, до 1 043 рублей. В заведениях же широкого профиля средняя сумма заказа составила 738 рублей, то есть на 2,3% больше, чем за предыдущий период.