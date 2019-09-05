Россияне стали больше работать неофициально

Граждане России стали чаще трудиться без оформления каких-либо документов. Во втором квартале 2019 года число неофициальных работников выросло на 1,5 миллиона человек, по сравнению с первым кварталом. Соответствующее исследование провел Росстат.

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На данный момент 21,3% от общего числа работающих граждан трудятся неформально, пишет РБК. Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, то количество подобных занятых также увеличилось. Во втором квартале 2019 года 556 тысяч человек стали работать без документов, что составило 3,9%.

Всего сейчас в неформальном секторе работают 15,25 миллиона россиян. При этом всего в государстве трудятся 71,6 миллиона людей. Таким образом получается, что в тени находится каждый пятый гражданин.

Специалисты отмечают, что больше всего среди таких работников мужчин — 8,36 миллиона. Женщин немного меньше, а именно 6,89 миллиона трудящихся.

В исследовании под неформальными работниками понимаются те граждане, которые являются самозанятыми или работают в компании, которая не зарегистрирована как юридическое лицо.