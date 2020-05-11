Россияне стали больше покупать товары для спорта на самоизоляции

Во время самоизоляции многие россияне решили отдать освободившееся время под физические упражнения. Спрос на спортивные товары в марте — апреле вырос в 20-30 раз.

Специалисты eBay сравнили спрос на товары для спорта с мартом-апрелем 2019-года года. Они увидели, что пользователи стали больше скупать одежды и инвентаря.

«Так, спрос на спортивные футболки и топы для велоспорта выросли почти в 30 раз, на спортивные держатели для телефона — в шесть раз, а на гантели — в четыре раза», — приводит ТАСС слова генерального директора на глобальных развивающихся рынках Ильи Кретова.

Продажи выросли и на площадке Wildberries, где почти в 23 раза стали чаще заказывать турники и в 18 раз — тренировочные спортивные коврики. Еще спрос взлетел на эспандеры (в 11 раз), блоки для занятий йогой (восемь раз) и скакалки (семь раз). Многие россияне стали чаще заниматься силовыми тренировками. Продажи грифов для штанг и гантелей увеличились в 15 раз, а утяжелителей — в восемь раз.

На «AliExpress Россия» самыми популярными спортивными товарами стали рюкзаки, женские леггинсы, игольчатые массажеры, и обручи. На «Беру» чаще всего заказывали эспандеры, кистевые тренажеры, спортивное питание, фитнес-коврики и скакалки.

Режим самоизоляции действует во многих регионах России с конца марта. Такой режим ввели для борьбы с распространением коронавируса. Заболевших в стране насчитывается 221 344 человека, а выздоровевших - 39 801.