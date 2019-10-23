Россияне стали больше покупать красную икру

Согласно результатам исследования потребление красной икры взрослыми россиянами существенно возросло. Так, если во втором квартале 2018 года лишь 24,5% опрошенных жителей крупных городов старше 16 лет признались, что хотя бы раз в течение последних трех месяцев ели красную икру, то во втором квартале 2019-го об этом заявили уже 33,5% респондентов.

«Это не купленные баночки». Мурманскую чиновницу с красной икрой назвали удачливой рыбачкой Подробнее

Возможно, росту спроса на деликатес способствовало ощутимое снижение розничной цены на этот продукт. В частности, в сентябре 2019 года икру предлагали в рознице по цене на 9% ниже, чем годом ранее — по 3619 рублей за килограмм.

С этим согласен и вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Он заявил что росту потребления красной икры россиянами поспособствовало снижение цен.