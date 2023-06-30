Общество 30 июня 2023, 13:42 Россияне стали больше нуждаться в подработке HeadHunter: в стране сложилась максимальная за 8 лет потребность россиян в подработке РИА «Новости»

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В России зафиксировали максимальный за восемь лет индекс востребованности подработки среди жителей страны, выяснили аналитики сервиса HeadHunter. С результатами исследования ознакомились журналисты «Ведомостей».

По данным специалистов, индекс востребованности подработки находится на уровне -0,18 при шкале от -1 до +1. В опросе, который проводили с 8 апреля по 18 июня 2023 года, приняли участие 11 700 соискателей со всей страны. Издание отметило, что сейчас россияне как никогда за последние восемь лет (статистику ведут с 2015 года) нуждаются в подработке.

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В HeadHunter добавили, что комфортнее всего на работе себя чувствуют жители Северо-Западного округа, а вот респонденты из Москвы и Подмосковья острее всего ощущают угрозу увольнения. Надежнее всего себя ощущают представители сферы медицины, а чаще других о шаткости своего положения задумываются работники сфер закупок и менеджмента.

В России зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы. По словам президента Владимира Путина, этого удалось добиться благодаря сбалансированной бюджетной и кредитной политике.