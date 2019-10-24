Россияне стали больше доверять полиции

Россияне выбрали, кто из киногероев был бы лучшим президентом Подробнее

Согласно результатам исследования, армии доверяют 63% россиян. Если сравнивать с 2009 годом, этот показатель вырос почти вдвое. А политическим партиям доверяют 16% опрошенных. Хотя эти цифры в два раза выше, чем 10 лет назад.

Вслед за армией большой популярностью у соотечественников пользуются президент и спецслужбы. Им верят 60 и 48% респондентов соответственно. Число доверяющих спецслужбам возросло на 17%, говорится в опросе.

За последнее десятилетие больше уважения завоевали полиция, прокуратура и суд. Уровень доверия полицейским увеличился с 17 до 32%, работникам прокуратуры — с 21 до 30% и судьям — с 21 до 28%.

Правительству и церкви доверяют 40 и 26% граждан соответственно. В 2009 году эти показатели выглядели иначе: 48 и 34%.

Уровень доверия россиян обеим палатам парламента практически остался на прежнем уровне — 24%. Примерно то же самое касается и СМИ — 27%.

Социологи провели опрос 26 сентября — 2 октября 2019 года. Он охватил 1601 гражданина в возрасте от 18 лет и старше, которые живут в 50 регионах России.