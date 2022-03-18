Россияне стали больше доверять и одобрять действия Путина

Проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения опросы показали, что рейтинги доверия и одобрения действий президента страны Владимира Путина продолжили расти третью неделю подряд. Об этом говорится на сайте центра.

Собранные данные показали, что деятельность президента России одобрили 77,2% опрошенных (против 74,6% в период с 28 февраля по 6 марта). Уровень доверия к Владимиру Путину также вырос до 79,6% против 65% в конце декабря.

Также положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, чей рейтинг вырос до 50,7%. Кроме того россияне в целом положительно оценили действия правительства в сложных условиях. Одобрили работу кабмина 52% респондентов.

ВЦИОМ привел данные телефонных опросов 1600 взрослых россиян, которые отвечали на вопросы с 7 по 13 марта с перерывом на Международный женский день.