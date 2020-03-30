Россияне стали активнее искать работу

На hh.ru за три недели марта резюме стало больше на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. При этом вакансий стало больше только на 5%.

На «Авито.Работа» c 1 по 22 марта опубликовали на четверть (23%) больше резюме, чем за тот же период в прошлом году. Число вакансий там выросло на 27%.

Больше всего на hh.ru увеличилось число тех, кто ищет работу на госслужбе, в НКО, сфере добычи сырья, а также в медицине, фармацевтике и развлечениях.

На «Авито» выросло число резюме в сферах маркетинга и рекламы, образования и домашнего персонала.

С февраля курс рубля опустился с 63-64 рублей за доллар до 77-78 рублей. Из-за пандемии коронавируса убытки несут целые отрасли — от туризма и перевозок до сферы обслуживания и торговли.

С 1 апреля жителям Москвы и Подмосковья, оставшимся без работы, будут платить региональные надбавки. В столице заплатят 19,5 тысячи рублей в месяц, в Московской области — 15 тысяч рублей.