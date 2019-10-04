  • Россияне среднего класса продолжили терять доходы

    04 октября 2019, 11:36

    Дарья Бунякова

    К представителям среднего класса в России относятся 38,2% граждан. Несмотря на такое значение, их доходы начали падать еще в 2014 году и продолжают снижаться до сих пор.
    Россияне среднего класса продолжили терять доходы

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    Как пишет РБК со ссылкой на доклад профессора НИУ ВШЭ Наталии Тихоновой, всего к среднему классу относится 38,2% граждан, но полностью соответствуют такому статусу только 7% людей (10,3 миллиона россиян). При этом каждый десятый представитель среднего класса живет в Москве.

    По словам Тихоновой, реальные доходы этого слоя населения в последние пять лет сильно сократились и тенденция продолжается. В среднем границей относительного материального благополучия в России является сумма 18,8 тысячи рублей. Порядка 82% представителей среднего класса получают больше этой цифры. Например, в домохозяйствах, которые входят в ядро среднего класса, работники зарабатывают 47 тысяч рублей.

    Основными причинами потери доходов профессор назвала рождение детей. Тихонова пояснила, что появление одного ребенка сокращает возможность войти в средний класс в 1,5 раза, а рождение двух и более детей — в четыре раза. Кроме того, еще одним фактором является выход на пенсию.