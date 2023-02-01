Общество 01 февраля 2023, 18:51 Россияне сплотились на фоне проведения спецоперации — Совбез Совбез сообщил, что большинство российского общества сплотилось на фоне СВО РИА «Новости»

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Большинство жителей России сплотились на фоне проведения специальной военной операции. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов.

«В подавляющем большинстве российское общество сплотилось для выполнения экономических и военных задач», — сказал он.

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По его словам, десятки тысяч добровольцев с боевым опытом выразили желание отправиться в зону проведения спецоперации и защитить свою Родину. СВО показала, кто способен подставить стране плечо, а кто — подножку, отметил Мухитов. Он пояснил, что подвиг первых обязательно увековечат, потому что «имена и тех, и других теперь известны».

Мухитов затронул тему уехавших из России во время спецоперации. Он рассказал, что в некоторых европейских странах в кафе висят объявления со словами: «Добро пожаловать, русские трусы». По его мнению, некоторые граждане привыкли требовать от государства блага, но не научились отвечать взаимностью.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил запретить парламентариям и чиновникам ездить на отдых за рубеж во время СВО. Он пояснил, что сейчас в зоне спецоперации идут тяжелые бои. Но некоторые депутаты и чиновники могут позволить себе уехать в отпуск на заграничные курорты, в том числе в недружественные страны.