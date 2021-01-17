Россияне создали петицию за освобождение убийцы педофила. Но она не поможет

Интернет-петиция в поддержку убийцы педофила из Уфы Владимира Санкина набирает обороты. Повлияет ли мнение общественности на решение суда, «360» рассказал адвокат правового центра «Человек и Закон» Дмитрий Панфилов.

«Особых надежд на петицию нет, она вряд ли поможет в пересмотре дела», — сказал юрист.

Нужно, чтобы на дело обратили внимание первые лица прокуратуры Республики Башкортостан, также, возможно, генеральной прокуратуры, верховного суда Башкирии. Тогда, предположительно, произойдет апелляционный пересмотр. После него должностные лица могут внести какие-то коррективы в приговор или может вообще речь будет идти об его отмене и направлении на повторное рассмотрение.

«Однако хочу здесь сразу оговориться, из открытых источников известно, что приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. С процессуальной точки зрения приговор, вынесенный присяжными по фактическим обстоятельствам дела, практически невозможно пересмотреть. То есть если присяжные решили, что человек у нас виноват и событие было, то суд не может вмешиваться в эти обстоятельства и каким-то образом их опровергать», — объяснил адвокат.

Это значит, что вышестоящий суд не пересматривает фактические обстоятельства, он лишь разбирает процессуальную сторону, грубейшие нарушения.

При повторном рассмотрении речь может пойти о какой-то иной квалификации для Санкина.

Люди говорят, что мужчина спас детей от педофила. Но общественность же не участвовала в процессе, в рамках которого исследовались все обстоятельства дела, обратил внимание собеседник «360».

«И это очень важно. Одно дело — громко произнести, другое — смотреть в корень обвинения, в корень доказательств», — отметил он.

Педофил из Уфы предложил двум подросткам показать половые органы в обмен на 1,5 тысячи рублей. Юноши отказались и ушли из его квартиры, а потом обо всем рассказали пьяному Санкину. Тот избил его руками и ногами, ударил штакетником по голове, больше четырех часов удерживал свою жертву на улице на морозе без верхней одежды и обуви.