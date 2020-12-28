Россияне сократили траты перед Новым годом

В этом году перед новогодними праздниками россияне сократили свои расходы на 9% по сравнению с декабрем прошлого года.

При этом, как пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования Tinkoff CoronaIndex, в середине месяца, с 17 по 23 декабря 2020-го, россияне проявили традиционный интерес к товарам для праздника. В их число вошли вечерняя одежда, еда из ресторанов и к столу, подарки и бронирование поездок в начале января. Траты на товары из указанных категорий выросли по отношению к предыдущей неделе.

Тем не менее эксперты опасаются, что предновогоднее оживление экономики не позволит предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей вернуться к уровню продаж 2019 года.

Последние дни уходящего года — это лучшее время для того, чтобы пересмотреть свою финансовую ситуацию. Например, поставить цели на 2021 год, закрыть имеющиеся долги или, наоборот, обратиться в банк за льготами, если с выплатой счетов по кредитам возникли проблемы. Для того, чтобы наладить свое финансовое положение, достаточно следовать нескольким советам.