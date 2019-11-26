Россияне согласись поработать шесть дней подряд ради выходного 31 декабря

Согласно представленным данным, сделать субботу рабочим днем готовы 84% опрошенных. Среди них подавляющее большинство женщины. Не поддержали такую инициативу только 10% респондентов.

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Всего в исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек, которые работают по фиксированному графику.

Обсуждение сделать 31 декабря выходным днем началось после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение, по которому перенес рабочий день с последнего дня года на 28 декабря. Но решение главы региона коснулось только его подчиненных, а не всех жителей.

Сегодня стало известно, что председатель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что инициативу россиян отдохнуть 31 декабря он поддерживает.

Но при этом он предложил оставить только четыре праздничных дня: 31 декабря, 1,2 и 3 января. Остальные дни он предложил гражданам или прибавить к своему отпуску или получить за счет них денежную компенсацию.