Россияне сочли место на кладбище практичным подарком
Многие россияне, поучаствовавшие в опросе, назвали место на кладбище хорошим подарком, который можно перепродать. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Facebook, где был проведен опрос.
Многие участники опроса считают такой подарок практичным, так как в будущем на него не придется тратиться самим. Нужно отметить, что цена места на кладбищах Москвы варьируется от полумиллиона до нескольких миллионов.
Часть опрошенных ответила, что предпочитает кремацию или что у них уже есть место. Некоторые ответили, что отнеслись бы к такому подарку резко отрицательно и больше бы не общались с дарителем.