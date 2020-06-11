Россияне сочли место на кладбище практичным подарком

Многие участники опроса считают такой подарок практичным, так как в будущем на него не придется тратиться самим. Нужно отметить, что цена места на кладбищах Москвы варьируется от полумиллиона до нескольких миллионов.

Часть опрошенных ответила, что предпочитает кремацию или что у них уже есть место. Некоторые ответили, что отнеслись бы к такому подарку резко отрицательно и больше бы не общались с дарителем.