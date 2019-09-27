Россияне собрались жить почти до 100 лет

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка провел опрос, темой которого была продолжительность жизни. Оказалось, что россияне в среднем мечтают дожить до 87 лет.

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Дольше всех собрались жить москвичи и севастопольцы. Жители этих городов надеются дожить в среднем до 92 лет. Если говорить в среднем по стране, то россияне считают реальным прожить 86,7 года. Для этого они готовы работать над собой, следить за здоровьем и вести активный образ жизни, регулярно занимаясь физкультурой, сообщила газета «Известия».

Так, 64% опрошенных заявили, что регулярно заботятся о своем здоровье. Из них 35% активно занимаются спортом, еще 58% придерживаются правильного питания, 12,5% мечтают избавиться от вредных привычек, таких как курение или употребление спиртного.

Кроме москвичей и севастопольцев, оптимистично смотрят в будущее и омичи. В среднем жители Омска рассчитывают прожить 87 лет. В Оренбурге хотят жить до 86 лет, в Санкт-Петербурге — 85,8 года. При этом в российской столице спортом занимаются почти половина опрошенных, 49% респондентов. В Астрахани больше всего приверженцев правильного питания — 72%. Там же чаще всего говорили, что хотят избавиться от вредных привычек.

Сейчас в России живут почти два миллиона бойких пенсионеров в возрасте от 86 лет и старше. Согласно национальному проекту «Здравоохранение», к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составит 80 лет. По прогнозам Росстата, родившиеся в 2018 году проживут в среднем 72,9 года.