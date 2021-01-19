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    19 января 2021, 13:30

    Россияне смогут запретить перевод своих пенсионных накоплений через госуслуги

    Дарья Бунякова

    Россияне смогут запретить перевод своих пенсионных накоплений через госуслуги. Такая функция позволит дополнительно защитить граждан от неправомерного перевода денег, пояснил Пенсионный фонд России (ПФР).
    Россияне смогут запретить перевод своих пенсионных накоплений через госуслуги

    «Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг — одного из двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене пенсионного фонда», — сказано в сообщении на сайте ПФР.

    В фонде добавили, что уведомление сократит канал приема заявления до клиентской службы. Подавать документ необходимо будет лично или через своего представителя. По словам представителей ПФР, нововведение поможет дополнительно защитить права населения и оградить граждан от неправомерного перевода денег.

    Решение о запрете перевода средств будут выносить в течение трех рабочих дней после уведомления ПФР. Ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет подано новое заявление. Уведомление можно будет также лично подать в ПФР.