Россияне смогут запретить перевод своих пенсионных накоплений через госуслуги. Такая функция позволит дополнительно защитить граждан от неправомерного перевода денег, пояснил Пенсионный фонд России (ПФР).

«Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг — одного из двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене пенсионного фонда», — сказано в сообщении на сайте ПФР.

В фонде добавили, что уведомление сократит канал приема заявления до клиентской службы. Подавать документ необходимо будет лично или через своего представителя. По словам представителей ПФР, нововведение поможет дополнительно защитить права населения и оградить граждан от неправомерного перевода денег.

Решение о запрете перевода средств будут выносить в течение трех рабочих дней после уведомления ПФР. Ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет подано новое заявление. Уведомление можно будет также лично подать в ПФР.