Стало известно, как будет работать онлайн-продажа рецептурных лекарств | 360°

Общество 10 октября 2022, 12:17 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно, как будет работать онлайн-продажа рецептурных лекарств

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С марта 2023 года россиянам могут предоставить возможность покупать рецептурные аптечные препараты дистанционно — такой законопроект рассматривает Совфед. Как будет работать онлайн-продажа рецептурных лекарств, рассказал сайт kp.ru.

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Рецепт на лекарство по-прежнему будет выписывать врач — оформить рецепт можно будет в электронном формате. Электронные рецепты будут попадать в базу, которой располагают сотрудники аптек. Пациент рецепт сможет найти в личном кабинете на сайте «Госуслуги». При заказе лекарства онлайн необходимо будет назвать свою фамилию, а при получении заказа предъявить паспорт.

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