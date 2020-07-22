Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия по России

«А на прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с первым отчетом о работе правительства за 2019 год.

Мишустин добавил, что туристическая отрасль сейчас находится в трудном положении, поэтому необходимо поддержать ее и обеспечить условия быстрого развития. Премьер также напомнил, что туроператорам предоставлены субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что совместно с Ростуризмом и Национальной системой платежных карт разрабатывают схему кэшбэка, которая поможет стимулировать туризм в России. Возврат денег можно будет получить за туры в российские регионы из списка, в который вошли 44 субъекта.