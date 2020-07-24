Россияне смогут вернуть деньги за отмененные туры

Российским туристам вернут деньги за туры, которые аннулировали в связи с пандемией коронавируса. Несостоявшуюся поездку можно перенести до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщил сайт правительства России, туроператор должен отправить агенту или туристу напрямую уведомление о переносе поездки в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления. Если уведомления не будет, то оператор обязан вернуть деньги не позднее 31 декабря 2020 года.

От переноса тура можно отказаться. В этом случае деньги должны вернуть до 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет и тех, кто находится на больничном более двух месяцев, в постановлении предусмотрены иные условия: им вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления.

В документе прописано, что туроператор обязан уплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки Центробанка на стоимость отмененного тура за каждый день до момента полной выплаты.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет пассажирские авиаперевозки. Поначалу самолеты будут летать только в Великобританию, Танзанию и Турцию.