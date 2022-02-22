Россияне смогут вернуть деньги, потраченные на лечение COVID-19

Медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печере рассказал, каким образом переболевшие коронавирусом россияне смогут вернуть деньги, потраченные на лечение. По его словам, это возможно сделать через суд, написал Ura.ru.

«В России обеспечение лекарственными препаратами от коронавируса для граждан бесплатное, поэтому, если человеку не выдали лекарство, то тут имеет место нарушение прав граждан. Думаю, через суд возможно доказать, что не выполнена государственная гарантия», — сообщил Печере.

Юрист уточнил, что для подобных обращений необходимо подготовить хорошую доказательную базу. Имеется ввиду чек на лекарства, подтвержденный диагноз COVID-19, а также письменный отказ от предоставления лекарств. Все эти документы можно отнести в Минздрав или в страховую медицинскую организацию.