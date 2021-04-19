Россияне смогут в четвертый раз поучаствовать в треке «Здравоохранения» в рамках конкурса «Лидеры России»

Четвертый сезон трека «Здравоохранение» пройдет в рамках конкурса «Лидеры России» на базе проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Желающие принять участие смогут зарегистрироваться до 26 апреля.

Об этом сообщил Департамент общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности. С помощью конкурса «планируется выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России и сформировать состав государственного кадрового резерва для разного уровня должностей».

Участие смогут принять руководители до 55 лет, у которых есть высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения. Кроме того, они должны иметь опыт работы по специальности не менее двух лет. Победители смогут пройти повышение квалификации в ведущих вузах страны.