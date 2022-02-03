Россияне смогут узнать о признании дома аварийным перед покупкой квартиры

Россияне смогут получать более подробную информацию о доме, в котором планируют приобрести квартиру. Так можно будет избежать покупки квартиры в аварийном доме. об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на сайт Госдумы.

Теперь органы местного самоуправления обязаны передать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции до 1 июля 2022 года.

Россияне смогут самостоятельно узнать о состоянии дома через выписку ЕГРН.