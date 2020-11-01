Россияне смогут узнать о долгах через сайт «Госуслуги»

Начиная с прошлого года ведомство начало внедрять сервис для ведения производств в электронном виде. Теперь должник или взыскатель могут напрямую связаться приставами дистанционно без посещения отделения.

В частности, те, кто не может получить компенсацию по долгам, могут инициировать принудительный арест имущества заемщика. Всю информацию по производству можно отслеживать через личный кабинет.

Должники на сайте могут посмотреть, какие производства на них открыты. Там же они могут направить ходатайства и даже погасить свои долги.

«При активной поддержке правительства Российской Федерации эта работа продолжается в плотном взаимодействии с Минцифры России», — заявил Аристов.

Также он рассказал, что в ряде регионов России на базе МФЦ организовали прием граждан. Дежурный пристав может предоставить любую информацию о производстве, принять заявление или оплату долгов.

Для записи на прием к должностным лицам территориальных органов ФССП работает сервис на сайте ведомства.