Россияне смогут узаконить используемые больше 15 лет земли

По данным информагентства, с 16 сентября новые правила вступят в силу.

«Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ», — пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Отмечается, что площадь этого «увеличения» не должна превышать предельный минимальный размер участка, который установила местная администрация. Если же минимальный размер не установлен, он должен быть не больше 10% от площади указанной в Едином государственном реестре недвижимости.