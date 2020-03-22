Россияне смогут расплачиваться в продуктовых магазинах лицом

Чем больше контактов, тем опаснее. Во время пандемии лучше избегать прикосновений к купюрам, поэтому в российских магазинах начали тестировать новую систему оплаты. Покупатели теперь смогут расплачиваться с помощью сканирования лица.

«Владельцы карт, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут сделать платеж, просто посмотрев в камеру на кассе. Им не придется доставать „пластик“, деньги или телефон», — приводит газета «Известия» слова руководителя Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольги Алексюк.

Кредитная организация пока только ведет переговоры с магазинами, чтобы внедрить технологию. А вот в магазинах «Лента» уже тестируется новая система оплаты. Ей могут воспользоваться клиенты банка ВТБ, оператором системы выступил «Ростелеком». Биометрическую систему полностью внедрить планируют уже в середине 2020-го.

Новые технологии помогут уменьшить время обслуживания покупателя с 20 секунд всего до пяти. Кроме магазинов, внедрение системы обсуждаю с владельцами вендинга, сотрудниками метро и РЖД.

«В пилотных проектах технология используется для небольших платежей. Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например, ПИН-код», — пояснили в «Ростелекоме».

Оплата с помощью сканирования лица может заработать и при онлайн-покупках. Нужно будет просто посмотреть в камеру телефона и назвать определенные цифры. Никаких данных кредитки вводить не придется. Как отмечают эксперты, коронавирус может повлиять на то, как быстро появится бесконтактная оплата. Многие россияне боятся, что инфекция передается через купюры.

Ранее операционный директор «Почта банка» Елена Мохначева подтвердила, что деньги в банкоматах никто не дезинфицирует. Более того, клавиатуры для ввода пин-кода тоже невозможно обрабатывать после каждого клиента.