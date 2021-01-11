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    11 января 2021, 12:29

    Россияне смогут работать с нотариусом через сайт госуслуг

    Наза Салех Захи

    Теперь россияне смогут подать заявление нотариусу и удостоверить подлинность документов через сайт госуслуг. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
    Россияне смогут работать с нотариусом через сайт госуслуг

    «Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом» — заявил Мишустин во время совещания с заместителями. Его процитировал ТАСС.

    В том числе можно будет получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, подать заявление об открытии наследства, заверить перевод, а также передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.

    Премьер отметил, что таким образом правительство расширяет список услуг, которые граждане могут получить в электронной форме. По его словам, на едином портале госуслуг станут доступны более 20 «наиболее востребованных сервисов». Ранее люди могли решать вопросы в этих сферах только очно.

    Мишустин на совещании также сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.