Россияне смогут работать с нотариусом через сайт госуслуг

Теперь россияне смогут подать заявление нотариусу и удостоверить подлинность документов через сайт госуслуг. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом» — заявил Мишустин во время совещания с заместителями. Его процитировал ТАСС.

В том числе можно будет получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, подать заявление об открытии наследства, заверить перевод, а также передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.

Премьер отметил, что таким образом правительство расширяет список услуг, которые граждане могут получить в электронной форме. По его словам, на едином портале госуслуг станут доступны более 20 «наиболее востребованных сервисов». Ранее люди могли решать вопросы в этих сферах только очно.

Мишустин на совещании также сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.