Россияне смогут провериться на коронавирус только по направлению врача

Россияне смогут пройти анализ на выявление коронавируса в поликлиниках. Для этого нужно обратиться к врачу и получить у него направление на исследование. Речь идет о тех, кто посещал страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по заболеванию или контактировал с приехавшими оттуда людьми.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что в поликлинику стоит обратиться всем, кто почувствовал недомогание в течение 14 дней после возвращения из таких стран или общения с кем-то, кто приехал оттуда. Симптомы возможного заражения коронавирусом схожи с обычной простудой — сухой кашель, повышенная температура.

Обязательно сообщите доктору о поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или о контактах с людьми, прибывшими оттуда Роспотребнадзор.

Врач в поликлинике проведет осмотр, и если симптомы новой инфекции подтвердятся, госпитализирует пациента в инфекционный стационар. При этом у него возьмут анализы, которые затем направят в ближайший медицинский центр Роспотребнадзора.

С помощью специальной тест-системы там смогут установить, заражен пациент коронавирусом или нет. Если заболевание не обнаружат, госпитализированного человека переведут из инфекционного стационара в общий, а затем — выпишут домой по состоянию здоровья.