Россияне смогут провериться на коронавирус только по направлению врача
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что в поликлинику стоит обратиться всем, кто почувствовал недомогание в течение 14 дней после возвращения из таких стран или общения с кем-то, кто приехал оттуда. Симптомы возможного заражения коронавирусом схожи с обычной простудой — сухой кашель, повышенная температура.
Обязательно сообщите доктору о поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или о контактах с людьми, прибывшими оттудаРоспотребнадзор.
Врач в поликлинике проведет осмотр, и если симптомы новой инфекции подтвердятся, госпитализирует пациента в инфекционный стационар. При этом у него возьмут анализы, которые затем направят в ближайший медицинский центр Роспотребнадзора.
С помощью специальной тест-системы там смогут установить, заражен пациент коронавирусом или нет. Если заболевание не обнаружат, госпитализированного человека переведут из инфекционного стационара в общий, а затем — выпишут домой по состоянию здоровья.