Россияне смогут приобретать земельные участки в режиме онлайн | 360°

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Россияне смогут приобретать земельные участки в режиме онлайн

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Председатель Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ИА Nation News рассказал, каким образом новый закон позволит россиянам приобретать земельные участки в режиме онлайн.

Сейчас в земельном кодексе РФ написано, что гражданам предоставляется возможность проведения аукционов на право заключения договоров в электронной форме. Однако в законе не установлен четкий порядок их проведения.

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По словам депутата, нововведения закрепляют механизм проведения электронных аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

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«В тех регионах, где есть проблемы с интернет-связью, главы субъектов смогут отложить переход на электронную форму аукционов. Здесь важно, что решение будет приниматься исходя из технической готовности не органов власти, а именно граждан-участников аукциона. Электронный формат аукциона — это современный, удобный механизм без посредников и без возможного давления на участников», — сообщил Гаврилов.

Законы

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