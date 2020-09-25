Россияне смогут приобрести земельные участки в «интернет-магазине»

Жители России смогут приобрести земельные участки в «интернет-магазине» с помощью национального сервиса «Земля просто». В 2021 году Краснодарский край, Пермский край, Иркутская область и Татарстан станут пилотными территориями такого эксперимента, сообщили в пресс-службе Росреестра.

Уточняется, что проект будет создан на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, информирует «Парламентская газета».

«На базе „Земли просто“ можно будет не только воспользоваться услугами по регистрации прав, кадастровому учету. Сервис также будет работать по принципу маркетплейса — каждый житель нашей страны, каждый предприниматель с помощью цифровых технологий сможет выбрать подходящий свободный земельный участок», — пояснили сотрудники службы.

Уточняется, что любой желающий сможет удаленно получить нужную информацию об участке, отправить заявку на регистрацию, подписать документы и получить уже зарегистрированные права. Помимо прочего, пользователю предложат рассчитать потенциальную стоимость участка и узнать о будущих налогах и сборах.