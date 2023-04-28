Эксклюзив 28 апреля 2023, 13:48 Россияне смогут посещать психологов в поликлиниках с 1 июля Глава Минздрава Мурашко: с 1 июля россияне смогут обращаться к психологам в поликлиниках Pxhere

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Жители России смогут посещать психологов в поликлиниках. Нововведение вступит в силу с 1 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Его процитировал ТАСС.

По словам главы Минздрава, уже проводится тестирование. На сегодняшний день работу организовали с регионами.

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«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу, Сейчас работаем с регионами», — пояснил Мурашко.

В психологам в поликлиниках смогут обращаться и участники специальной военной операции, уточнил он. Подобная помощь оказывается по-разному, рассказал «360» социальный психолог Александр Кичаев.

«Дело в том, что есть психологи клинические, а есть социальные. И вот здесь все будет зависеть от того, с чем люди приходят», — пояснил он.

Если проблема требует именно медицинского специалиста, то психологи вправе помочь человеку. А людям, которые побывали в зоне проведения спецоперации, могут понадобиться врачи более узкой специализации.

«У них может быть посттравматическое стрессовое расстройство, еще какие-то такие не очень [хорошие] прошли симптомы, которые потребуют работу уже узких специалистов», — подчеркнул Кичаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в столичных частных клиниках образовалась нехватка моновакцины из-за повышенного спроса на прививки от кори. В период с января по март 2023 года вакцинацию от вируса сделали столько же пациентов, сколько за весь 2022 год.