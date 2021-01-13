Россияне смогут пообщаться с врачом на удаленке через «Госуслуги». И не только

В скором времени на портале «Госуслуги» будут доступны около сотни новых функций. Их в докладе президенту России Владимиру Путину анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Уже в этом году на «Госуслугах» россияне смогут оформить документы при рождении ребенка, узнать о расчете пенсии, обжаловать штрафы ГИБДД, пишет «Интерфакс». Кроме того, появится возможность дистанционно заключить трудовой договор. Также пользователи «Госуслуг» смогут получить консультацию врача на удаленке.

«Такой перечень сформирован, минимум это будет 160 услуг. И 100 из них будут введены до конца этого года», — заявил Чернышенко.

Вице-премьер заявил, что в наступившем году экспериментально запустится мобильное приложение, в котором будут «так называемые цифровые двойники документов». Пока оно будет работать в тестовом режиме. По словам Чернышенко, россияне получат возможность хранить в смартфоне паспорт, водительские права, справку о регистрации по месту жительства.

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о единой биометрической системе. Отныне дистанционно жители страны смогут получать разные услуги — сдавать онлайн студенческие экзамены, регистрироваться в МФЦ и даже оформлять кредиты.