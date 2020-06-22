Россияне смогут получить еще больше госуслуг онлайн

На совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что теперь россияне смогут еще больше услуг получить онлайн. Речь идет о некоторых услугах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Мишустин рассказал, что правительство уже давно занимается расширением списка услуг, которые можно получить онлайн. По словам премьера, власти намерены продолжать эту работу.

«Сегодня порталом госуслуг пользуются более 100 миллионов человек. Он позволяет сделать диалог между человеком и государством максимально удобным и эффективным. Портал, как и другие электронные сервисы — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, а также Федеральной налоговой службы, Росреестра и другие, — позволяет экономить время, силы, а зачастую и нервы людей, комфортно решать большое количество вопросов, с которыми так или иначе сталкивается каждый человек», — заявил Мишустин.

Премьер рассказал, что некоторые услуги Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования теперь можно будет получить удаленно. Также Мишустин отметил, что именно в эти два ведомства россияне обращаются чаще всего. Кроме этого, каждый многофункциональный центр сможет в зависимости от ситуации в регионе определять количество работающих окон.

Ранее специалисты рассказали, за какими услугами россияне чаще всего обращались в мае и июне.