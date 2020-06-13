Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

«Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении Кабмина.

В правительстве отметили, что некоторые выплаты назначают на региональном уровне. На местах не всегда могут получить информацию и самостоятельно, без справок от людей, оценить необходимость соцподдержки.

Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина расширит перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Станут доступны данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Президент России Владимир Путин поставил перед министрами задачу — сделать получение социальной помощи простой.

Ранее руководитель благотворительного фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко обратился к Путину и рассказал, что сейчас в России система социальной защиты работает по заявительному принципу. Он добавил, что соцслужбам следует самим предлагать помощь.