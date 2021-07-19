Россияне смогут получать все справки в электронном виде к 2024 году

Россиянам к 2024 году станут предоставлять все справки и выписки в электронном виде в момент обращения за их получением. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В планах к 2024 году все справки и выписки предоставлять в электронном виде сразу в момент обращения», — цитирует РИА «Новости» слова Чернышенко. Такое заявление он сделала на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

До конца следующего года, как отметил вице-премьер, в цифровой формат будут переведены еще, примерно, 200 госуслуг. Правительство также, по его словам, планирует уже в этому году обеспечить всех россиян бесплатной электронной подписью.

«Создаются сервисы, чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы — достаточно защищенной цифровой копии в приложении „Госуслуги“ на смартфоне», — отметил Чернышенко.

По его словам, с декабря 2021 года в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта для россиян.

Неработающим пенсионерам с 2022 года начнут в беззаявительном порядке назначать социальные доплаты до минимального прожиточного уровня в регионе. Пенсию можно будет оформлять через портал госуслуги. Все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении Пенсионного фонда России.