  • Россияне смогут покупать алкоголь без паспорта. Его заменит электронное приложение

    09 сентября 2019, 07:45

    Наза Салех Захи

    В будущем, чтобы купить алкоголь и табачную продукцию, россиянам не понадобится паспорт. Эксперимент по внедрению электронных паспортов позволит людям покупать эти продукты, показав мобильное приложение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
    Россияне смогут покупать алкоголь без паспорта. Его заменит электронное приложение

    «При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — рассказал Акимов в интервью газете «Известия».

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    Для контроля или блокировки продажи алкоголя людям, находящимся за рулем или нетрезвым, установят считывающие устройства. Это будут либо аппараты с технологией распознавания лиц, либо тачскрины для получения отпечатков пальцев. Однако, по словам вице-премьера, осуществить данный процесс будет «законодательно очень непросто».

    Тем не менее Акимов, не исключил, что системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц начнут действовать в России в течение нескольких лет.

    «Это довольно зрелые технологии, мы недалеко находимся от этого», — подчеркнул вице-премьер.

    Он отметил, что цифровой эксперимент должен повысить безопасность людей. Также он поможет фиксировать попытки мошенничества.

    «В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», — заявил Акимов.

    Он добавил, что эксперимент распространится на услуги, где нет юридически важных трансакций. Заменяющее бумажный паспорт мобильное приложение позволит россиянам расплачиваться с помощью технологии беспроводной передачи данных.

    По плану пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов должен стартовать в Москве в июле 2020 года. Документы старого образца перестанут выдавать в 2022 году.