Россияне смогут покупать алкоголь без паспорта. Его заменит электронное приложение
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — рассказал Акимов в интервью газете «Известия».
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Для контроля или блокировки продажи алкоголя людям, находящимся за рулем или нетрезвым, установят считывающие устройства. Это будут либо аппараты с технологией распознавания лиц, либо тачскрины для получения отпечатков пальцев. Однако, по словам вице-премьера, осуществить данный процесс будет «законодательно очень непросто».
Тем не менее Акимов, не исключил, что системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц начнут действовать в России в течение нескольких лет.
«Это довольно зрелые технологии, мы недалеко находимся от этого», — подчеркнул вице-премьер.
Он отметил, что цифровой эксперимент должен повысить безопасность людей. Также он поможет фиксировать попытки мошенничества.
«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», — заявил Акимов.
Он добавил, что эксперимент распространится на услуги, где нет юридически важных трансакций. Заменяющее бумажный паспорт мобильное приложение позволит россиянам расплачиваться с помощью технологии беспроводной передачи данных.
По плану пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов должен стартовать в Москве в июле 2020 года. Документы старого образца перестанут выдавать в 2022 году.