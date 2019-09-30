Россияне смогут показывать водительские права на телефоне

Водители смогут предъявлять инспекторам права с помощью смартфона. Об этом рассказал глава ГИБДД, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По его словам, сейчас уже разработаны электронные водительские удостоверения, прорабатывается инициатива их внедрения. В будущем благодаря этой технологии роль прав в виде пластиковых карт смогут выполнять смартфоны.

«Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости. Сразу хочу сказать, что в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению», — сказал Черников в интервью ТАСС.

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Он объяснил, что при желании или необходимости водитель сможет получить и пластиковое удостоверение. Например, это пригодится при выезде за границу.

В то же время Черников сказал о преждевременности разговоров о сроках внедрения технологии, поскольку перед этим нужно будет модернизировать оборудование, задействованное в выдаче прав. Кроме того, потребуется изменить действующие нормативные правовые акты.