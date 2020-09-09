Россияне смогут подписывать документы в режиме онлайн

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести электронную подпись для пользователей портала Госуслуги. Инициатива поможет не тратить свободное время на походы в ведомства.

Дмитрий Чернышенко отметил, что уже 75 миллионов россиян пользуются порталом Госуслуги. При этом у пользователей нет возможности подписать документы или заявления в электронном виде. Однако такая функция есть у Федеральной налоговой службы, где граждане могут подписывать налоговые декларации без личного присутствия, сообщает РИА «Новости».

«Минцифра (Минкомсвязь РФ — прим. ред.) готова обеспечить все 75 миллионов пользователей портала Госуслуг этой электронной подписью», — заявил Чернышенко. Но добавил, что список разрешенных документов будет ограниченным. Перечень документов и услуг еще предстоит согласовать со всеми государственными органами. Также, по словам чиновника, чтобы ввести новую функцию, потребуется немного изменить законодательство.

Владимир Путин поддержал инициативу Дмитрия Чернышенко: «Я с вами согласен, вы правы, по этому пути нужно идти безусловно».

Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным министр Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку пива.