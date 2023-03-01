01 марта 2023, 02:12
Россияне смогут платить меньше за одну коммунальную услугу
Россияне смогут пересчитывать плату за вывоз мусора после отпуска
Жители многоквартирных домов в России с 1 марта могут требовать перерасчета платы за вывоз мусора за время, которое они провели в отпуске или командировке. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства.
Для пересмотра размера платы россиянам нужно написать заявление в свою управляющую компанию. К нему нужно будет приложить подтверждающие документы, например, авиабилеты или туристические путевки. Согласно правилам, подать заявление на перерасчет нужно не позже 30 дней с момента возвращения с отпуска.
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Отмечается, что отсутствовать в своей квартире граждане должны более пяти дней подряд. Перерасчет платы при этом возможен для тех домов, где тарифы рассчитываются с учетом числа прописанных, и для тех, где учитывают площадь жилых помещений.
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Россияне могут сделать перерасчет и по оплате за электроэнергию, воду и газ. Для этого нужно отсутствовать дома более пяти дней. Также обязательным условием является отъезд всех проживающих из квартиры. При пересчете дни отъезда и приезда не учитываются.
Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что долг россиян за вывоз отходов достиг 90 миллиардов рублей.
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Мусор
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