Россияне смогут перейти на электронную трудовую книжку до 31 октября

Пенсионный фонд России продлил срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку с 30 июня до 31 октября 2020 года. Такое решение приняли потому, что из-за пандемии коронавируса в стране многие компании долгое время работают удаленно.

Об этом ПФР сообщил на своем официальном сайте.

Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 года включительно. Прежний срок 30 июня был продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний ПФР.

В пенсионном фонде страны отметили, что способ уведомления сотрудников останется прежним. Работодатель в письменной форме должен сообщить каждому работнику об изменениях в трудовом законодательстве, которые предусматривают возможность создания электронной трудовой книжки. Чтобы сделать выбор, каждый сотрудник должен написать заявление — в нем он может попросить оставить бумажную трудовую или перенести все данные о своей деятельность в электронный формат.

С начала 2020 информация о трудовой деятельности сотрудников создается в электронном виде. Такие сведения в пенсионный фонд направили уже 1,44 миллиона российских компаний на более чем 24,7 миллиона своих работников. При этом организации передавали сведения только если сотрудник устраивался на работу, переходил на другую должность, увольнялся или подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.