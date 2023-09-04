Общество 04 сентября 2023, 18:29 Россияне смогут отзывать согласия на обработку биометрии на портале госулуг Жители России смогут подавать и отзывать биометрические данные на «Госуслугах» РИА «Новости»

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Россияне смогут подавать и отзывать согласия на обработку биометрических данных через портал «Госуслуги». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Подавать и отзывать согласия <…>, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале госуслуг», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что это обеспечит жителей страны правом на контроль за обработкой собственной биометрии.

Ранее в Сети стали массово распространять сообщения, что с 1 сентября у россиян больше не будет возможности отказаться от сбора и размещения биометрии. Эту информацию опровергли в Роскачестве, заявив, что конкретных сроков для отказа от хранения и использования таких данных не установили.

Также появилась информация, что биометрические данные якобы могут без согласия собирать банкоматы и через автообзвон. «360» выяснил, что эти сведения недостоверны.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с RT назвал крайне важной для любого гражданина тему биометрии. Поэтому ответственность за нарушения должна быть «максимально высокой», отметил он.