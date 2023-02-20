Общество 20 февраля 2023, 01:33 Россияне смогут отключать рекомендации в интернет-магазинах Член СПЧ Ашманов рассказал о сроках внедрения цифрового кодекса в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Разработанную Советом по правам человека концепцию защиты прав граждан в цифровой среде необходимо внедрить в 2023 году из-за роста количества киберугроз. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил член СПЧ Игорь Ашманов.

«Я надеюсь, что в этом году она начнется, а может, и будет сделана полностью. Результатом необязательно должен стать единый цифровой кодекс, это может быть набор правовых документов, который урегулирует вопросы цифровых прав граждан», — сказал он

Реклама

Одним из самых важных моментов концепции Ашманов назвал запрет цифровой дискриминации. В качестве примера он привел ситуацию, когда человек захотел получить кредит в крупном банке, долго заполнял анкету, а ему отказали за 15 секунд. По словам члена СПЧ, здесь очевидно, что решение принял искусственный интеллект, но клиенту банка об этом не рассказали.

Реклама

Ашманов подчеркнул, что у человека должна быть возможность отключать рекомендательные сервисы. Поэтому над этим вопросом сейчас активно работают законодатели. Отказ от общения с ботом сейчас в России сделать практически невозможно, добавил он.