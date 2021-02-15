Россияне смогут оставлять заявки на газификацию через госуслуги

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что россияне смогут подавать заявки на газификацию на портале госуслуг. В нее будут входить и поставка, и техобслуживание.

«Введение единого регионального оператора позволит заключать комплексный договор, в который будут входить и подключение граждан, и поставка газа, и техническое обслуживание», — пишет ТАСС со ссылкой на выступление Алексея Миллера на сегодняшнем онлайн-совещании по газификации регионов.

«Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг», — добавил глава «Газпрома».

Разработанная Министерством энергетики концепция газификации предполагает создание единого оператора в каждом регионе, который будет отвечать за доведение газа от магистральной трубы до дома. Сроки газификации должны будут снизиться в два раза, а граждан максимально освободят от платы за подключение газа к их домам.

«Газпром» в рамках реализации программы газификации в 2021–2025 годах полностью газифицирует 24 региона России, увеличив количество субъектов страны со стопроцентной газификацией до 35. Об этом также стало известно на совещании.