Россияне смогут общаться в Telegram, не расходуя мобильный интернет

Многие российские сотовые операторы внесли Telegram в тарифы, которые предусматривают безлимитный доступ в мессенджеры. Теперь пользователи смогут общаться, не расходуя пакет интернета.

Об этом РИА «Новости» сообщили представители крупнейших сотовых операторов России.

Раньше остальных операторов безлимитный доступ к приложению мессенджера открыла Yota. Компания сделал это в конце июня — практически сразу после того, как Роскомнадзор и Генпрокуратура сняли ограничение на доступ к Telegram на территории России. В пресс-службе оператора сообщили, что объем трафика у пользователей в день официальной разблокировки мессенджера вырос на 33% по сравнению в предыдущим днем.

МТС обнулила интернет-трафик на Telegram с 9 сентября — для абонентов, которые пользуются некоторыми тарифами оператора.

Пользователи линейки тарифов «Х» и опций «ВСети», «Мои мессенджеры» и «Безлимитные мессенджеры» смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета интернета МТС.

Абонентам «Билайна», которые используют опцию «Безлимитные мессенджеры» тоже больше не придется расходовать свой основной пакет интернета на Telegram. Подобную услугу запустил и Tele2. Она позволит клиентам использовать мессенджер, не расходуя при этом входящий в тариф трафик.

«Мегафон» планирует полноценно внести Telegram в список мессенджеров, использование которых не расходует трафик клиента. Сейчас эта услуга проходит завершающий этап тестирования — все работы планируют закончить через несколько дней. Помимо этого, абоненты смогут общаться в мессенджере даже при отрицательном балансе. В пресс-службе «Мегафона» отметили, что эта опция будет доступна всем клиентам, у которых подключен тариф линейки #БезПереплат.