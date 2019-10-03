Все госуслуги в одном месте. Минэкономразвития даст специальные полномочия МФЦ

По инициативе государства в многофункциональных центрах (МФЦ) планируются масштабные нововведения. МФЦ превратят в место взаимодействия россиян со всеми органами власти. При срыве сроков или неправомерном отказе в предоставлении услуг, центр должен получить право обжаловать действие или бездействие чиновников.

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К примеру, сотрудник сможет объяснить решение госоргана и составить с заявителем жалобу или написать заявление в прокуратуру. Такие меры снизят количество немотивированных отказов и нарушений сроков оказания услуг, уверены в Минэкономразвития.

В МФЦ гражданам может быть оказана консультативная помощь чиновников из разных ведомств по самым сложным вопросам. Это будет происходить в форматах и личного приема, и коллективных консультаций. Конечно, в этом случае, особое внимание должно быть уделено компетенции сотрудников. В ведомстве заявили, что на какой-то период качество услуг может снизиться, но со временем ситуация значительно улучшится.

«МФЦ должны стать лицом государства, объединив в себе единый фронт-офис по государственным и негосударственным общественно значимым услугам», — заявил замминистра экономического развития Савва Шипов.

Ранее стало известно, что все МФЦ Подмосковья начали оформлять права на собственность в электронном виде.