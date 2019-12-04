Россияне смогут ходить в бассейн без справок

Для посещения бассейна в России теперь не требуется справка. Ее не будут требовать от лиц старше 12 лет. Соответствующее решение принял Верховный суд.

Инициатива нововведения принадлежит Роспотребнадзору, сообщил сайт телеканала «Звезда». В ведомстве выступали за то, что взрослого человека не надо обязывать предоставлять справку. Исключение предложили сделать лишь для населенных пунктов или районов, где есть нарушения в эпидемиологической ситуации.

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В Роспотребнадзоре заявили, что права потребителей при требовании справок нарушаются. Подобные условия вынуждают человека взять на себя дополнительные обязанности. В итоге происходит ущемление прав. Выявленные нарушения ведомство поручило устранить.

Руководители бассейнов выступили против инициативы. Кроме того, они обратились в суд, чтобы оспорить данное предписание. Без заключения врачей, подчеркнули в бассейнах, существует риск распространения различных заболеваний.

Однако с проверяющими согласились суды всех инстанций, и дело было проиграно.