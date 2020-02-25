Россияне смогут брать кредиты онлайн. Бумаги уходят в прошлое?
Он заметил, что уже сейчас банки ведут свою деятельность практически без бумажных форм, а электронная подпись появляется у все большего количества людей.
«В редких случаях используется форма бумажной отчетности — это атавизм. Сам технологический банковский процесс электронный. Поэтому заключение договора в электронной форме естественное продолжение общечеловеческой практики», — заметил Юденков.
Введение договоров в электронной форме он назвал правильным решением, которое совершенно логично и правильно. За этим, считает кандидат экономических наук, будущее.
В регионах, добавил Юденков, нововведение, скорее всего, воспримут нормально. В крупных банка кредиты по зарплатным проектам уже выдают роботы.
Полностью отказаться от бумаг при работе с клиентами хотят в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и других кредитно-финансовых учреждениях.