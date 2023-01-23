Общество 23 января 2023, 04:30 Россияне смогут брать кредитные каникулы по любым займам Депутат ГД Аксаков: «постоянные» кредитные каникулы начнут действовать с марта 2023 года РИА «Новости»

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Механизм «постоянных» кредитных каникул начнет действовать в России с марта 2023 года. Взять отсрочку по платежам можно будет по любому виду потребительских займов, сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Он уточнил, что депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении. Крайним сроком принятия документа Аксаков назвал февраль 2023 года. Поправки могут вступить в силу уже в марте.

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Россиянам хотят дать возможность брать кредитные каникулы на период до шести месяцев. Оформить их можно будет, если уровень заработка снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Отсрочку по платежам можно будет получить только один раз за время действия кредитного договора. Также есть условие и по сумме займа, который должен быть в рамках установленного правительством лимита.

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Кредитные каникулы не подразумевают прощения долга, а лишь дают возможность перенести сроки внесения платежей без штрафов и пеней. Как отметили в законопроекте, банки не будут от этого недополучать денег, так как во время кредитных каникул проценты по кредиту продолжают начисляться.